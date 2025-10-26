lunes, octubre 27, 2025
Policiales

Pedido de colaboración a la comunidad por averiguación de paradero

Se busca a Eduardo Martín Cosilovo, de 36 años, quien reside en la ciudad de Quilmes y lleva más de quince días sin comunicarse con su familia. La investigación está a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial Mercedes.

La Estación de Policía Comunal informó que se inició una causa caratulada “Averiguación de Paradero” con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial Mercedes, tras la denuncia radicada por Carla Cosilovo, hermana de Eduardo Martín Cosilovo, de 36 años de edad.

Según lo manifestado por la denunciante, Eduardo reside actualmente en la ciudad de Quilmes y desde hace aproximadamente quince días perdió todo tipo de contacto con su familia, motivo por el cual se activó el protocolo de búsqueda de personas.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero.

👉 Ante cualquier dato o información útil, se ruega comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o a la Estación de Policía Comunal, al teléfono 02317 422019.

