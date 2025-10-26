Nueve de Julio celebra su 162° aniversario con un gran evento en el Parque General San Martín

- Advertisement -

En el marco del 162° aniversario de la fundación de Nueve de Julio, la Municipalidad organiza un gran evento el próximo domingo 2 de noviembre, de 12 a 21 hs, en el Parque General San Martín. La celebración será abierta y gratuita, pensada para disfrutar en familia y contará con múltiples propuestas culturales, recreativas y gastronómicas.

Durante toda la jornada, los vecinos podrán recorrer un paseo de compras con la participación de emprendedores, artesanos, elaboradores locales e instituciones educativas. Además, habrá espectáculos artísticos, actividades culturales, food trucks y una kermés con juegos tradicionales para todas las edades.

El evento busca poner en valor la historia y la identidad de Nueve de Julio, promoviendo la participación de distintos sectores de la comunidad y fortaleciendo el vínculo entre los vecinos.

Desde la oficina de Empleo municipal se invita a emprendedores, artesanos, comercios, instituciones educativas, ONG y elaboradores artesanales a sumarse al evento. Los interesados pueden inscribirse o realizar consultas comunicándose al 610083/84 o a través del formulario disponible aquí.

“El aniversario de Nueve de Julio representa un encuentro especial para conmemorar nuestro camino como comunidad, compartir logros y proyectar juntos el futuro de la ciudad. Te esperamos para celebrar nuestra historia”, invita el municipio.