Luz Palacios Lozano: melodías que nacen entre familia y emoción en la Biblio

La cantante y compositora María Luz Palacios Lozano será la protagonista de una nueva velada musical en la Biblioteca José Ingenieros este sábado a las 21 horas. Acompañada por una banda de amigos y músicos locales, la joven artista promete un show íntimo, sensible y lleno de energía creativa.

“Mis dos familias hacen música —los Palacios y los Lozano—, así que desde chica no me quedó otra que ser artista”, contó entre risas durante una entrevista en Cadena Nueve y Máxima 89.9 para Visión Plus TV. “En mi casa se hace arte de muchas formas: se pinta, se escribe, se compone. Es parte de nuestra identidad”, agregó.

Durante el espectáculo, Luz presentará tres canciones de su autoría, aunque confesó tener más composiciones propias que aún guarda “como algo muy personal”. Sobre su proceso creativo explicó: “Siempre empiezo por la letra. Escribo desde lo afectivo, desde lo que me pasa. Muchas veces nacen en días de lluvia, porque me dan nostalgia.”

La artista también habló de la colaboración con Enzo Ferrari, músico y amigo que la acompaña en la producción y arreglos de sus temas: “Yo le mando mis canciones cantadas, con letra y melodía, y él les busca los acordes. Así las vamos armando juntos.”

Además, Luz compartió detalles de su banda, integrada por músicos de gran trayectoria local, entre ellos Francisco ‘Paco’ Castro, quien será el baterista en esta presentación. “Con Paco hay una conexión de generaciones; nuestros abuelos ya hacían música juntos en corales. Es muy lindo que la vida nos vuelva a reunir a través del arte”, comentó emocionada.

La joven, de 28 años y egresada de la promo 2014, recordó también su paso por el Coro Santa Cecilia, con el que participó en los Torneos Bonaerenses en ciudades como San Clemente del Tuyú y Mar del Plata. “El arte nos salva. Nos permite expresar lo que sentimos y conectar con los demás. Por eso invito a todos a que apoyen a los artistas locales y a las nuevas generaciones”, dijo.

En un tramo final cargado de anécdotas familiares, Luz mencionó a su abuelo Titi Lozano, autor de la música del himno de Nueve de Julio, quien estará presente el lunes a las 10:30 en el acto por los 162 años de la ciudad frente al Palacio Municipal. “Me emociona que siga activo y que pueda compartir su música. Mis cuatro abuelos hicieron mi infancia muy feliz, además los sigo compartiendo”, expresó.

El recital de María Luz Palacios Lozano se realizará este sábado a las 21 en la Biblioteca José Ingenieros. Una oportunidad imperdible para disfrutar de talento local, nuevas canciones y una noche donde la familia, la música y el arte se entrelazan en perfecta armonía.