Destrozos en Junín por la tormenta

Pasadas las 21 horas, la tormenta llegó a Junín y zonas aledañas, provocando daños en viviendas, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de luz en al menos 15 barrios.

Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 km/h provocaron la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado ubicado en las inmediaciones de la Ruta 7, donde se sintió con más fuerza el temporal.

Por la intensidad de la tormenta, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias y dispuso el despliegue de cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para atender los incidentes.

De acuerdo con la información publicada por medios de la zona, el fenómeno meteorológico obligó a evacuar a una familia, mientras que varias más sufrieron daños en sus hogares. Hasta el momento, no se reportaron heridos oficialmente.

El temporal también afectó a otras localidades del noroeste. Alrededor de las 22 horas, las intensas lluvias llegaron a Chivilcoy.

Otra localidad que sufrió destrozos por la intensidad de la tormenta fue Ameghino, donde también hubo caída de árboles e importantes cortes de luz. El personal de la Cooperativa Eléctrica, pese a la lluvia, trabajó para solucionar los inconvenientes.

“Durante las tareas, las cuadrillas operaron bajo condiciones climáticas adversas, con lluvia y viento, que ocasionaron la caída de ramas sobre distintas líneas del tendido eléctrico. Gracias a la rápida intervención, se logró normalizar el suministro en la red local”, señalaron desde la cooperativa.