Últimos días de “Postales de mi ciudad”: una mirada a la historia y paisaje nuevejuliense

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a los vecinos a disfrutar de los últimos días de la exposición fotográfica “Postales de mi ciudad”, que se puede visitar hasta el 31 de octubre en la Terminal de Ómnibus. Esta muestra, que tuvo lugar durante todo el mes de septiembre, convocó a los habitantes de la ciudad a capturar imágenes que reflejaran su visión personal de Nueve de Julio, celebrando su historia, identidad y los lugares que forman parte del cotidiano de todos.

La exhibición fue parte de los actos conmemorativos del 162º aniversario de la ciudad, y destaca los rincones, las personas y las situaciones que han marcado la vida de la comunidad. Con una excelente recepción por parte del público, las fotografías invitan a un recorrido visual por los paisajes más emblemáticos de Nueve de Julio.

Desde la Dirección de Cultura, agradecen a los participantes y destacan que el Parque General San Martín es el protagonista principal de la muestra, brindando una mirada especial sobre este icónico espacio de la ciudad.

Para más información, seguir a @cultura_9dejulio.