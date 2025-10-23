jueves, octubre 23, 2025
16.1 C
Nueve de Julio
Arte

Teatro y Música nuevejuliense para vivir el fin de semana en la Biblioteca José Ingenieros

Este viernes y sábado, la sala cultural de la Biblioteca se convierte en el escenario de dos propuestas locales únicas: teatro y música en vivo para cerrar octubre con estilo.

0
Este fin de semana, la Biblioteca invita a disfrutar de dos eventos culturales con identidad local.

El viernes 24 de octubre a las 21 hs, la sala cultural será el escenario de “Honoria y Gloria”, una propuesta teatral que desafía los tabúes de la tercera edad con humor y mucha emoción. La obra, interpretada por Sandra Brance y Marita Gotelli, presenta a dos mujeres mayores que, a través de su lucha y amor, intentan derribar las barreras de un hogar de ancianos y de la sociedad misma.

El sábado 25 de octubre, también a las 21 hs, es el turno de la música con Luz Palacios Lozano, quien subirá al escenario con un show cargado de sorpresas y reversiones. Junto a su banda, Luz presentará una mezcla de géneros y tres de sus canciones propias, creando una atmósfera única en la que el público podrá disfrutar de su talento y el de sus músicos invitados.

Las entradas para ambos eventos tienen un costo de $10.000, con una promoción especial: al adquirir cuatro entradas, pagas solo tres. Una excelente oportunidad para disfrutar de lo mejor del arte local este fin de semana.

