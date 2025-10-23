Se viene una noche de lírica y magia musical en el Salón Blanco

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a disfrutar de un evento único: el Concierto Lírico del tenor Fermín Prieto, acompañado por el talentoso pianista Mateo Caputo. El espectáculo se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre a las 21 horas en el Salón Blanco Municipal, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Las puertas se abrirán 30 minutos antes del inicio del concierto.

El repertorio incluirá una variada selección que abarca desde grandes arias de ópera hasta temas de pop lírico y clásicos de la música popular, ofreciendo una experiencia musical para todo tipo de público. Fermín Prieto, reconocido integrante del Coro Estable del Teatro Colón, ha interpretado roles protagónicos en prestigiosas obras como Il Trovatore, Aida, Rigoletto, La Traviata, Cavalleria Rusticana, Carmen, Madama Butterfly y Norma, entre otras. Ha tenido el privilegio de actuar en algunos de los teatros más emblemáticos de Argentina, como el Teatro Colón y el Teatro El Círculo de Rosario, y ha colaborado con compañías de renombre como Buenos Aires Lírica y Juventus Lírica.

Fermín, hijo de un vecino de 9 de Julio, ha decidido ofrecer este concierto a la comunidad local como un homenaje y una oportunidad para compartir su arte con la gente de su ciudad natal. En esta ocasión, lo acompañará Mateo Caputo, joven pianista de la ciudad y miembro de la Orquesta 9 de Julio, quien ha acompañado a artistas como el violinista Marcelo Ré y se ha presentado con repertorios solistas de Mozart.