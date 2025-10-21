Allanamientos en Nueve de Julio por un robo en Fauzón: un detenido y elementos secuestrados

- Advertisement -

El Comando de Prevención Rural de Nueve de Julio realizó dos allanamientos con resultado positivo tras una investigación por un robo ocurrido el 1° de octubre. Se secuestraron diversos elementos vinculados al hecho y fue aprehendido un hombre de 24 años que será indagado este martes.

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Nueve de Julio informó sobre un hecho delictivo caratulado Robo Calificado, ocurrido el pasado 1° de octubre en la zona rural de Fauzón, donde un vecino fue víctima del ingreso de personas de sexo masculino a su vivienda, quienes sustrajeron dinero en efectivo y otros elementos de valor.

A partir de las tareas de investigación llevadas adelante por efectivos del CPR 9 de Julio, con la colaboración de la Sub DDI Bragado, la Oficina de la DAIC y el Centro de Monitoreo (COM), y bajo la supervisión de la Ayudantía Fiscal Local y la UFI N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, se lograron reunir pruebas que permitieron realizar dos allanamientos en viviendas de esta ciudad.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en calle Guido Spano al 600 y Guido Spano al 400, arrojando resultados altamente positivos. En los operativos se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, motovehículos presuntamente utilizados en el hecho y otros elementos de interés para la causa.

Además, se produjo la detención de un joven de 24 años, identificado como José (oriundo de Nueve de Julio), quien quedó a disposición de la Justicia. Se informó que será indagado este miercoles 22 de octubre por el Juzgado interviniente.

El parte oficial fue firmado por la Oficial Subinspectora Evangelina Martinelli, jefa interina del Comando de Prevención Rural de Nueve de Julio.