Triunfos del Club ‘Millonario’ nuevejuliense ante Mariano Moreno de Bragado

En el estadio Ernesto Bancora, Atlético recibió en su casa a tres categorías del Club Atlético Mariano Moreno de Bragado, quien no presentó a su equipo U17, para disputar una nueva fecha del torneo.

La jornada culminó con tres victorias locales, destacándose la actuación de la categoría U15, que dejó una gran impresión sobre la cancha con un triunfo arrollador.

En un partido que evidenció el trabajo y la intensidad de la defensa local, el equipo de U15 de Atlético se impuso con contundencia por 70 a 19. Desde el primer cuarto, el equipo dirigido por Gonzalo Ledesma mostró su superioridad con una defensa a presión que complicó constantemente los ataques de su rival. A pesar de los cambios de jugadores, los primeros dos parciales fueron muy similares: Atlético ganó 13 a 3 y 13 a 2, respectivamente. En el tercer cuarto, el equipo local aceleró el ritmo de juego con efectivos contragolpes, imponiéndose 26 a 4. Ya en el último parcial, la ventaja se mantuvo con un 18 a 10, mostrando una sólida labor de todo el equipo.

Los puntos de Atlético fueron distribuidos entre S. Arcucci (9), M. Baldes, D. Spatafora (2), L. Rusillo, G. Leal (4), B. Banchero (20), A. Rodari (6), V. Rossi (14), J. Belloni (4), J. Leal (2), F. Fage (4) y B. Escriba (5).

La jornada continuó con la participación de las categorías formativas. En Mini, el equipo de Atlético se llevó una victoria por 56 a 40, ganando 5 de los 6 parciales disputados. Esta victoria refleja los progresos y el trabajo constante de los jugadores más jóvenes, dirigidos por Andrés Pastori.

Finalmente, en el partido de U13, el equipo local se impuso 42 a 37 en un encuentro más parejo. Después de perder el primer parcial 15 a 9, el equipo Millonario se recuperó rápidamente, ganando el segundo por 9 a 8 y el tercero por 8 a 7. En el último cuarto, Atlético aceleró y se quedó con el triunfo al imponerse 17 a 7, demostrando su madurez y capacidad para sobreponerse a las adversidades.

Con estos triunfos, el Club Atlético continúa destacándose en el torneo, mostrando no solo un gran nivel competitivo sino también un crecimiento sostenido en sus divisiones formativas.