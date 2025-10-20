Jóvenes talentos brillaron en la Kermés del Colegio Jesús Sacramentado: un encuentro familiar y solidario

- Advertisement -

Este viernes, el Salón Benita Arias del Colegio Jesús Sacramentado se convirtió en el punto de encuentro de familias, docentes y alumnos para una jornada de alegría, emociones y solidaridad, tal como informó Cadena Nueve. Bajo el lema “Educarte”, se llevó a cabo una kermés cargada de actividades artísticas, juegos y una gran demostración de los talentos jóvenes de la comunidad educativa.

Entre las participaciones destacadas, Pedro Guazzaroni, un pequeño de tan solo 7 años, brilló con su actuación, logrando conquistar al público y al jurado con su interpretación. El joven talento se alzó con el primer premio, demostrando que, a pesar de su corta edad, su habilidad y dedicación son admirables. Pero no solo Pedro se destacó: otros jóvenes también sorprendieron con coreografías de baile, interpretación de violín y otros instrumentos, haciendo de la jornada un verdadero espectáculo artístico.

Este evento, organizado por el colegio en conjunto con el grupo de familias voluntarias “Familia Carismática”, tuvo una significativa finalidad: fortalecer la participación comunitaria y promover el valor de la familia dentro del proyecto educativo. Además, coincidió con la celebración del Día de las Familias, lo que le dio un toque aún más especial a la actividad.

Lo recaudado durante la kermés será destinado a la compra de computadoras para el colegio, con el objetivo de mejorar el acceso a la tecnología y apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el mundo digital. Este gesto solidario refleja el compromiso de la comunidad educativa en ofrecer a los alumnos herramientas para su desarrollo académico y personal.

En un ambiente cargado de entusiasmo, padres, docentes y alumnos compartieron un día de unión, risas y reflexión sobre la importancia de la educación y el rol fundamental de la familia en el proceso educativo. Sin duda, esta jornada quedará en la memoria de todos como una muestra de talento, colaboración y compromiso por el futuro de los estudiantes del Colegio Jesús Sacramentado.