“Educarte” llenó de alegría, juegos, música y solidaridad el Salón Benita Arias

Este viernes, el Salón Benita Arias del Colegio Jesús Sacramentado fue el escenario de una emotiva y vibrante jornada familiar bajo el lema “Educarte”, un encuentro lúdico, artístico y solidario que reunió a familias, docentes y alumnos en un ambiente cargado de alegría, música y compromiso educativo.

La propuesta, impulsada por el colegio junto al grupo de familias voluntarias llamado Familia Carismática, nació con el objetivo de generar espacios de participación y encuentro comunitario, celebrando el valor de la familia dentro del proyecto educativo. Además, coincidió con que este domingo es el Día de las Familias, dándole un marco aún más significativo a la actividad.

Los niños fueron los grandes protagonistas: jugaron en distintos stands, cantaron, bailaron y mostraron sus talentos artísticos. Todo fue preparado con mucho esfuerzo junto a sus padres, quienes también participaron activamente en la organización y ambientación del evento. La hermana Evangelina acompañó los momentos musicales con su guitarra, sumando aún más calidez al encuentro.

Uno de los momentos más esperados fue el sorteo solidario con premios donados por familias y empresas amigas del colegio. Entre los premios destacados, se sorteó un viaje a San Bernardo para dos personas, generando gran entusiasmo entre los presentes.

Todo lo recaudado a través de la venta de bonos contribuyó a un objetivo concreto: la compra de diez nuevas computadoras para equipar la sala de computación del colegio, con el propósito de seguir fortaleciendo el aprendizaje de los alumnos a través de la tecnología. “Queremos que nuestros hijos puedan disfrutar y aprender con las nuevas tecnologías”, expresó una de las organizadoras, visiblemente emocionada por el logro.

Alejandra, actual directora suplente de la institución, destacó la importancia de este tipo de iniciativas: “Es un espacio para que las familias participen, se reencuentren y también colaboren con la institución. El clima es de alegría, de compromiso, y eso habla del espíritu de nuestra comunidad”.

El encuentro culminó con la presentación de talentos artísticos de los alumnos, quienes se lucieron ante el aplauso cálido del público. El salón estuvo colmado de familias que no solo compartieron una jornada recreativa, sino que también reafirmaron su compromiso con la educación y el crecimiento conjunto.

Una vez más, Educarte se consolidó como una verdadera fiesta de la comunidad educativa, donde la educación, el arte, la fe y la solidaridad se encontraron para sembrar futuro.






