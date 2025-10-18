sábado, octubre 18, 2025
13.3 C
Nueve de Julio
Torneo Ascenso

Atlético 18 de Octubre sigue líder invicto en la Fase I

El conjunto de El Provincial derrotó 2 a 0 a Unión Dennehy en un duelo que mostró su camino a consolidar su buen momento deportivo

El Atlético 18 de Octubre atraviesa un excelente presente en el Torneo Ascenso, manteniéndose invicto y en la cima de la tabla. Este sábado 18 de octubre, el equipo de El Provincial derrotó 2 a 0 a Unión Dennehy en su estadio, con arbitraje de Franco Buffone, y los goles llegaron a tarvés de Gabriel Martinelli e Ignacio Látaro.

En el otro enfrentamiento destacado de la fecha, Compañía General Buenos Aires jugó en Patricios con Social y Deportivo 12 de Octubre. Finalizó en empate, con Jonathan López como árbitro. Para La Locomotora convirtió Iván Mendoza, mientras que para el albiceleste convirtió Carlos Literas.

Por otro lado, Atlético Dudignac se medirá contra Defensores de Sarmiento mañana domingo 19 de octubre, también a las 16:00 horas, con el arbitraje de Sebastián Bravo.

Adelanto de la Novena Fecha:

La novena fecha del Torneo Ascenso se perfila también como muy emocionante. Los partidos programados son los siguientes:

  • Club Atlético Defensores de Sarmiento vs. Club Compañía General Buenos Aires de Patricios

  • Club Unión Dennehy vs. Club Atlético y Social Dudignac

  • Club Atlético y Deportivo Defensores de la Boca vs. Club Atlético 18 de Octubre

Libre: Club Social y Deportivo 12 de Octubre

Con estos enfrentamientos, el torneo continúa su curso y promete más emociones para los equipos que luchan por el ascenso y aquellos que pelean por mantenerse en la categoría.

