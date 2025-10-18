sábado, octubre 18, 2025
Torneo Ascenso

Atlético 18 de Octubre lidera el certamen y va por más

Este sábado desde las 16 horas recibe a Unión Dennehy por la octava fecha

Atlético 18 de Octubre atraviesa un gran presente en el Torneo Ascenso. El conjunto de El Provincial sigue invicto y esta tarde recibe a Unión Dennehy.

El desafío será este sábado 18 desde las 16 horas, cuando juegue con arbitraje de Franco Buffone.

En tanto, Atlético Dudignac juega con Defensores de Sarmiento bajo la mirada arbitral de Sebastián Bravo.

Y en Patricios, Compañía Gral. Buenos Aires lo hace con Social y Deportivo 12 de Octubre. El arbitro será Jonatahn López.

Libre Defensores de la Boca.

Así está la tabla del Torneo Ascenso

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
Atlético 18 de Octubre166510134+9
Atlético y Social Dudignac125401108+2
Social y Deportivo 12 de Octubre11532083+5
Defensores de la Boca56123710-3
Unión Dennehy561231110+1
Compañía Gral. Buenos Aires4511369-3
Defensores de Sarmiento35104512-7

Octava fecha – 16:00 hs

  • Atlético 18 de Octubre vs Unión Dennehy – Árbitro: Franco Buffone

  • Atlético y Social Dudignac vs Defensores de Sarmiento – Árbitro: Sebastián Bravo

  • Compañía Gral. Buenos Aires vs Social y Deportivo 12 de Octubre – Árbitro: Jonathan López

