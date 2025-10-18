Atlético 18 de Octubre lidera el certamen y va por más

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Atlético 18 de Octubre atraviesa un gran presente en el Torneo Ascenso. El conjunto de El Provincial sigue invicto y esta tarde recibe a Unión Dennehy.

El desafío será este sábado 18 desde las 16 horas, cuando juegue con arbitraje de Franco Buffone.

En tanto, Atlético Dudignac juega con Defensores de Sarmiento bajo la mirada arbitral de Sebastián Bravo.

Y en Patricios, Compañía Gral. Buenos Aires lo hace con Social y Deportivo 12 de Octubre. El arbitro será Jonatahn López.

Libre Defensores de la Boca.

Así está la tabla del Torneo Ascenso

Pos. Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1º Atlético 18 de Octubre 16 6 5 1 0 13 4 +9 2º Atlético y Social Dudignac 12 5 4 0 1 10 8 +2 3º Social y Deportivo 12 de Octubre 11 5 3 2 0 8 3 +5 4º Defensores de la Boca 5 6 1 2 3 7 10 -3 5º Unión Dennehy 5 6 1 2 3 11 10 +1 6º Compañía Gral. Buenos Aires 4 5 1 1 3 6 9 -3 7º Defensores de Sarmiento 3 5 1 0 4 5 12 -7

Octava fecha – 16:00 hs