Voces que unen: nueva noche de canto colectivo en el ciclo Octubre Coral

Este sábado 18 de octubre, a las 21 horas, la Dirección General de Cultura y el Coro Polifónico Ciudad de Nueve de Julio invitan a disfrutar de la segunda fecha del ciclo Octubre Coral, un evento que desde 1982 reúne a destacadas agrupaciones musicales de todo el país en un encuentro con gran diversidad de repertorios y estilos.

En esta nueva jornada, el público podrá disfrutar de las interpretaciones del Coro Polifónico Ciudad de Nueve de Julio, bajo la dirección de Pablo Giangrante; el Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia, dirigido por David Macagnani; y el Coral del Sur, con la dirección de Silvia Blanco.

El encuentro tendrá lugar en el Salón Blanco Municipal y la entrada será libre y gratuita. El ingreso a la sala será a partir de las 20:30 hs., hasta completar la capacidad del lugar.

Desde la Dirección de Cultura destacaron y agradecieron especialmente el compromiso del Coro Polifónico en la organización de este ciclo, que año tras año se consolida como un espacio de encuentro, disfrute y difusión del canto coral. “Será, sin dudas, una noche bellísima”, expresaron desde el área.

 

