lunes, octubre 13, 2025
20.5 C
Nueve de Julio
Música

Invitación abierta a llenar el parque de música desde ‘Buscá tu Ritmo’

Músicos y cantantes del distrito podrán participar de una propuesta colectiva que celebra la diversidad de sonidos y expresiones, en un recorrido libre y participativo al aire libre.

En el marco del Día de la Música, la Dirección General de Cultura de 9 de Julio lanza una convocatoria abierta bajo el lema “Buscá tu ritmo”, invitando a todos los músicos y cantantes de la ciudad a sumarse a esta celebración que tendrá lugar el sábado 22 de noviembre.

La propuesta consiste en una jornada al aire libre con estaciones musicales distribuidas en el parque, donde los y las artistas podrán compartir su arte en un formato íntimo, itinerante y sin escenario central. El evento contará con la participación especial de los ensambles de la Orquesta 9 de Julio, la Banda Municipal Jesús Abel Blanco y los coros locales, que cerrarán el encuentro con una obra conjunta interpretada al unísono.

La convocatoria está dirigida a quienes puedan presentarse con equipamiento propio o que no requieran asistencia técnica, ya que no habrá tomacorrientes disponibles. Para participar, se debe completar un formulario de inscripción disponible en las redes sociales de @cultura_9dejulio o solicitarlo por correo electrónico a [email protected].

Desde la organización se pondrán en contacto con los inscriptos para coordinar horarios y detalles de la presentación.

Para más información, se puede llamar al 610000 (interno 198) o seguir las novedades en @cultura_9dejulio.

