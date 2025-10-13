Comienza la aventura de la delegación de Nueve de Julio ya compite en Mar del Plata

- Advertisement -

La ciudad de Mar del Plata se iluminó de entusiasmo este lunes con el inicio de la nuevas instancias de los Juegos Bonaerenses 2025, evento deportivo-cultural que convoca a cientos de delegaciones de toda la provincia.

La delegación de Nueve de Julio ya está presente, con representación en pruebas tan exigentes como el acuatlón Sub 14 y la natación Sub 14 para personas con discapacidad (PCD), donde brillan las jóvenes Rocío González y Rocío García, respectivamente.

Reconocimiento especial en el natatorio

Esta mañana, antes de comenzar la prueba de natación, se hizo un emotivo reconocimiento en el natatorio para Rocío González, destacando su trayectoria y su participación en el acuatlón. Su disciplina, constancia y compromiso con el deporte fueron elogiados por entrenadores y autoridades de la delegación.

Por su parte, Rocío García representa a Nueve de Julio en la categoría natación Sub 14 PCD, una competencia que exige tanto técnica como valentía, al desafiar barreras adicionales.

Competencias de rigor

En la prueba de acuatlón Sub 14 , los atletas enfrentan una combinación de natación y carrera pedestre, poniendo a prueba resistencia, velocidad y estrategia.

En la natación Sub 14 PCD, los competidores con discapacidad muestran su talento en estilos adaptados, buscando el mejor tiempo en su categoría.

Estas disciplinas forman parte de la variada oferta deportiva que se desarrolla en esta edición de los Juegos Bonaerenses, donde participan categorías juveniles, adultos mayores, personas con discapacidad y personas trasplantadas

El camino hacia la final

La fase local comenzó este mes en Mar del Plata, con más de 4.875 inscripciones para disciplinas deportivas y culturales.

Tras esta etapa local seguirán las instancias regionales e interregionales, con la gran final provincial prevista del 12 al 17 de octubre en Mar del Plata.

La edición 2025 batió récords de inscripción con 480 mil participantes, consolidando a los Juegos Bonaerenses como la competencia más masiva de la provincia.

La presencia de Rocío González y Rocío García en estas pruebas no solo simboliza orgullo para Nueve de Julio, sino también la convicción de que el deporte es un camino de inclusión, superación y reafirmación personal. Toda la delegación local espera que este arranque sea el preludio de grandes logros y medallas que representarían al distrito con honor en las instancias superiores.