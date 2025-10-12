La Virgen del Pilar, un símbolo de fe y esperanza desde el siglo I

- Advertisement -

Cada 12 de octubre, los fieles católicos celebran a la Virgen del Pilar, una advocación mariana que está ligada a un momento trascendental en la historia de la evangelización. La devoción a la Virgen del Pilar tiene sus raíces en un hecho que remonta al siglo I, cuando el Apóstol Santiago predicaba el Evangelio en tierras de Hispania, específicamente en Iria Flavia (actual Galicia), cerca del Finisterre.

A pesar de sus esfuerzos, la predicación de Santiago no tuvo el éxito esperado. La indiferencia de las personas que habitaban esas tierras, provenientes de culturas fenicias, íberas y tartésicas, dejó al Apóstol desanimado. En ese estado de desilusión, Santiago decidió retirarse a César Augusta (la actual Zaragoza) donde se encontraba pensativo, creyendo que su misión había fracasado.

Fue en ese preciso momento cuando se produjo una aparición celestial. El sonido de campanas resonó en el aire, y ante los ojos de Santiago, la Virgen María, aún en vida, se le apareció en carne mortal. Ella le mostró una columna, señalando que su labor no había sido en vano. La Virgen le pidió que construyera un templo en su honor, que sería un faro de fe para la comunidad, y prometió proteger a todos sus fieles.

Este acontecimiento dio lugar a la construcción de la famosa Basílica del Pilar, ubicada en Zaragoza, junto al río Ebro, un santuario que se ha convertido en uno de los más importantes de España y del mundo católico.

La devoción a la Virgen del Pilar trascendió fronteras, convirtiéndose en una de las grandes figuras marianas de la cristiandad. Su festividad fue oficialmente instituida en el siglo XVIII por el Papa Clemente XII, quien estableció el 12 de octubre como el día de su celebración. Esta fecha coincide también con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina, en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

De hecho, bajo el manto de la Virgen del Pilar, se impulsó la evangelización del continente americano, un proceso que, aunque controversial y marcado por la complejidad histórica, fue clave en la expansión del cristianismo en el Nuevo Mundo.

Oración a la Virgen del Pilar

Oh Virgen del Pilar, Reina y Madre. España y todas las naciones hispanas reconocen con gratitud tu protección constante y esperan seguir contando con ella.

Obténnos de tu Hijo fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor.

Queremos que en todos los instantes de nuestra vida sintamos que tú eres nuestra Madre.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.