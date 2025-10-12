Atlético 9 de Julio jugó ante El Linqueño en el Torneo Juninense

- Advertisement -

El estadio Ernesto Báncora del Club Atlético de 9 de Julio fue el escenario de una nueva fecha de los torneos de la Asociación Juninense de Básquetbol, competencia que reúne a una destacada cantidad de clubes de la región. Equipos de localidades cercanas, como Junín, Pergamino, Bragado, Chivilcoy, Chacabuco, Rojas y Salto, forman parte de esta intensa liga.

En Nueve de Julio, el Club Atlético recibió a los equipos de El Linqueño, destacándose en la jornada tanto por los resultados como por la competitividad de los encuentros. En primer lugar, el equipo de U11 de Atlético ganó por 20 a 0 debido a la no presentación de El Linqueño, lo que permitió al local compartir el segundo puesto en la tabla, aunque con un partido menos.

El turno de U13 fue un enfrentamiento muy parejo. En un encuentro donde ambos equipos se cuidaron al máximo para evitar que jugadores participaran durante los cuatro cuartos, al término del tercer período, Atlético ganaba 32 a 31. Sin embargo, en el parcial final, la visita logró imponerse por 18 a 9, llevándose el triunfo con un resultado de 49 a 41. Con este resultado, ambos equipos comparten el cuarto lugar en la clasificación.

En U15, la categoría más competitiva y la única con la participación de todos los equipos, Atlético de 9 de Julio brilló. Angelina Puntieri fue la gran figura, con una destacada actuación de 35 puntos y un primer parcial de 23 a 8 que resultó determinante. El encuentro finalizó con una victoria local por 54 a 38, lo que permitió a las chicas de Atlético ascender al tercer puesto en la tabla, a solo dos puntos del líder, aunque con un partido menos.

Por último, en la categoría U17, El Linqueño, que marcha como líder invicto, mostró su superioridad en el terreno de juego. Atlético, por su parte, se ubicó en el cuarto lugar, con dos partidos menos. El equipo visitante no dio opciones, ganando los cuatro parciales para cerrar el partido con un contundente 65 a 21.

Cabe destacar que, de los trece clubes que participan en este torneo, el Club Atlético de 9 de Julio es el único equipo ubicado entre los cinco primeros puestos de la clasificación general, lo que demuestra el sólido rendimiento de sus equipos en esta edición del Torneo Juninense de Básquetbol.