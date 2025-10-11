El líder defiende la punta ante un rival necesitado

- Advertisement -

Atlético 18 de Octubre atraviesa un gran momento. Invicto y con 13 puntos sobre 15 posibles, llega a la séptima fecha del Torneo Ascenso como único líder y con la ilusión cada vez más firme de pelear hasta el final por el campeonato. Este sábado, desde las 16 horas, recibirá a Defensores de Sarmiento en un duelo que, aunque enfrenta a equipos en extremos opuestos de la tabla, se presenta como un compromiso de cuidado.

Los de El Provincial han demostrado solidez en todas sus líneas: con solo 3 goles en contra en 5 partidos, son uno de los equipos menos vulnerados, y además cuentan con un ataque eficaz que ha sabido aprovechar cada oportunidad. Con 4 victorias y un empate, los números avalan su presente.

Del otro lado estará Defensores de Sarmiento, que apenas suma 3 puntos en cuatro presentaciones, pero con la ventaja de tener un partido menos. A pesar de su mal presente (es colista del torneo), el equipo intentará dar el golpe y cambiar la racha ante el puntero.

Para 18 de Octubre, no será un partido más: una victoria podría permitirle despegarse aún más de sus perseguidores, especialmente teniendo en cuenta que Dudignac y 12 de Octubre —segundo y tercero— se enfrentan entre sí en otro duelo clave de la fecha. Si se dan los resultados, el líder podría terminar la jornada con una ventaja decisiva.

En una competencia corta como la del Ascenso, donde cada punto pesa, los de El Provincial saben que no pueden regalar nada. Este sábado, saldrán a la cancha con la responsabilidad de ratificar su lugar en lo más alto y dar otro paso rumbo al objetivo mayor: el ascenso.

Tabla de Posiciones – Torneo Ascenso