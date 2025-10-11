sábado, octubre 11, 2025
Torneo Ascenso

Atlético 18 de Octubre sigue invicto y se mantiene como líder del certámen

El equipo de El Provincial, iya suma 16 puntos, goleó a Defensores de Sarmiento y fue empate entre Defensores de la Boca y Unión Dennehy mientras que se suspendio por lluvia Dudignac con 12 de Octubre

Foto referencial

Atlético 18 de Octubre atraviesa un gran momento en el Torneo Ascenso.

El equipo de El Provincial, que sigue invicto, alcanzó los 16 puntos tras su victoria por 5 a 1 ante Defensores de Sarmiento en la séptima fecha. Con goles de Claudio Jaime, Ignacio Látaro, Diego Re, Joaquín Borregón y Lucas Sánchez, el conjunto local impuso su superioridad ante el colista, que solo pudo descontar con un gol de Joaquín Cristi.

Con esta victoria, Atlético 18 de Octubre reafirma su liderazgo como único puntero, con 16 puntos, y se afianza como el equipo más sólido del torneo, con una defensa que solo ha recibido 3 goles en 6 partidos. El conjunto de El Provincial sigue mostrando un fútbol eficaz tanto en ataque como en defensa.

Defensores de Sarmiento, por su parte, sigue con apenas 3 puntos. Sin embargo, el equipo ‘Verde’ tiene la posibilidad de mejorar su posición si logran sumar de a tres en sus próximos encuentros.

Clima suspende partido

El mal tiempo afectó a otros partidos de la fecha. El encuentro entre Dudignac y 12 de Octubre fue suspendido por lluvia y viento, y se reprogramará para una fecha futura. A pesar de la interrupción, los otros partidos se llevaron a cabo, aunque con algunas demoras por las condiciones climáticas.

El duelo entre Defensores de la Boca y Unión Dennehy terminó en empate 0-0, y Compañía Gral. Buenos Aires quedó libre en esta jornada.

Tabla de Posiciones – Torneo Ascenso

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
Atlético 18 de Octubre166510134+9
Atlético y Social Dudignac125401108+2
Social y Deportivo 12 de Octubre11532083+5
Defensores de la Boca56123710-3
Unión Dennehy561231110+1
Compañía Gral. Buenos Aires4511369-3
Defensores de Sarmiento35104512-7

Atlético 18 de Octubre sigue mostrando su mejor versión y cada vez se aleja más de sus perseguidores, mientras que los demás equipos se preparan para los duelos de la próxima fecha, que promete ser decisiva para las aspiraciones de todos.

 

 

