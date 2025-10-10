Emiten alerta amarilla por tormentas y lluvias para el fin de semana

- Advertisement -

Durante el fin de semana, se espera el pasaje de un sistema de baja presión que avanzará desde el oeste hacia la provincia de Buenos Aires, generando una jornada inestable en toda la región correspondiente a la Zona DC 3.

El fenómeno se desarrollará de la siguiente manera:

Inicio de la inestabilidad: sábado 11, desde el mediodía y primeras horas de la tarde.

Zonas de afectación inicial: sector oeste y sudoeste de la zona.

Extensión: las precipitaciones se irán desplazando hacia el resto del territorio durante el transcurso del día.

Duración: se mantendrán hasta la medianoche del sábado, con persistencia posible en algunos sectores hasta el domingo 12.

Características de las tormentas esperadas

Lluvias de variada intensidad , con momentos de chaparrones fuertes.

Acumulados significativos en cortos períodos de tiempo , lo que podría generar anegamientos temporales en zonas urbanas o rurales de baja capacidad de drenaje.

Ráfagas de viento del sector sur , con especial intensidad en el sudoeste de la provincia.

Posibles descargas eléctricas y caída de granizo en áreas puntuales.

Aunque aún hay cierta incertidumbre respecto a los períodos de máxima intensidad, los modelos actuales indican que los momentos más intensos podrían registrarse hacia el final de la tarde del sábado y durante la noche, especialmente en sectores del sudoeste.

Recomendaciones generales

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No circular por calles anegadas o con acumulación de agua.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y Defensa Civil.

Zona afectada: DC 3

La Zona DC 3 comprende sectores del oeste, sudoeste y centro-sur de la provincia de Buenos Aires. Las localidades dentro de esta zona deben mantenerse especialmente atentas a la evolución del pronóstico.

Estado de la alerta: Amarilla

La alerta amarilla indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.