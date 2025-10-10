viernes, octubre 10, 2025
20.5 C
Nueve de Julio
viernes, octubre 10, 2025
20.5 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta amarilla en gran parte de Buenos Aires por tormentas y fuertes vientos

Desde este sábado 11, varios distritos bonaerenses, entre ellos Nueve de Julio, se encuentran bajo alerta por condiciones climáticas adversas, con intensas lluvias, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para gran parte de la provincia de Buenos Aires a partir del sábado 11 de octubre. Entre las zonas alcanzadas se encuentran distritos ya afectados por la crisis hídrica, como Nueve de Julio, que ahora deben enfrentar nuevas complicaciones climáticas.

Durante la jornada del sábado, se prevé el desplazamiento de un sistema de tormentas desde el oeste hacia el noreste de la provincia, lo que generará precipitaciones de variada intensidad. Las lluvias pueden producir acumulados de entre 20 y 50 milímetros en cortos períodos, aumentando el riesgo de anegamientos. Además, no se descarta la caída ocasional de granizo y se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h.

Para el domingo, las condiciones seguirán siendo inestables en las zonas bajo alerta, con vientos que oscilarán entre los 35 y 50 km/h, aunque se espera una paulatina mejora hacia el final del día.

Las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6006

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR