Alerta amarilla en gran parte de Buenos Aires por tormentas y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para gran parte de la provincia de Buenos Aires a partir del sábado 11 de octubre. Entre las zonas alcanzadas se encuentran distritos ya afectados por la crisis hídrica, como Nueve de Julio, que ahora deben enfrentar nuevas complicaciones climáticas.

Durante la jornada del sábado, se prevé el desplazamiento de un sistema de tormentas desde el oeste hacia el noreste de la provincia, lo que generará precipitaciones de variada intensidad. Las lluvias pueden producir acumulados de entre 20 y 50 milímetros en cortos períodos, aumentando el riesgo de anegamientos. Además, no se descarta la caída ocasional de granizo y se anticipan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h.

Para el domingo, las condiciones seguirán siendo inestables en las zonas bajo alerta, con vientos que oscilarán entre los 35 y 50 km/h, aunque se espera una paulatina mejora hacia el final del día.

Las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse informada a través de los canales oficiales.