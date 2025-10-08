Se detectó un caso de influenza aviar en aves de patio de la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

Por diagnóstico de laboratorio, el Senasa confirmó un caso de influenza

aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en aves de traspatio en la localidad

de San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires.

Las muestras fueron analizadas por el Laboratorio Oficial del Senasa en

Martínez, luego de recibir la notificación de un cuadro clínico en aves con

crestas y barbillas cianóticas, y alta mortalidad dentro de las 48 hs. Agentes

del Organismo procederán al sacrificio sanitario y enterramiento de todas

las aves involucradas, seguido por tareas de limpieza y desinfección del

lugar.

Es importante destacar que al tratarse de un brote en aves traspatio (no

comerciales), este hallazgo no afecta el estatus sanitario ni las

actividades comerciales de Argentina, recientemente autodeclarada libre de

IAAP. El Senasa presentó el informe correspondiente a la Organización

Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y ya figura publicado en su sitio web

oficial .

Para evitar la propagación del virus, el organismo sanitario interdictó el

predio afectado y delimitó un área de prevención alrededor del brote, con

el fin de efectuar la vigilancia y determinar posibles nexos

epidemiológicos.

Se recuerda a todos los productores de aves comerciales reforzar sus

medidas de manejo sanitario, higiene y bioseguridad necesarias y

obligatorias para reducir el riesgo de ingreso del virus a sus establecimientos,

de acuerdo a la Resolución Senasa N° 1699/2019 .

Por su parte, se recomienda a los tenedores de aves de traspatio mantener

a las mismas en espacios protegidos para evitar el contacto con las

silvestres; utilizar ropa exclusiva de trabajo; higienizar y desinfectar

periódicamente sus instalaciones; y restringir el acceso de aves silvestres a

fuentes de agua y comida en gallineros familiares.

Cabe resaltar a todas las personas involucradas en la producción, manejo y

tenencia de aves domésticas y silvestres la importancia de notificar

rápidamente una sospecha de IAAP al Senasa, ya que una detección

temprana ante un eventual brote facilita la contención del virus y evita su

propagación.

En este sentido, en caso de observar mortandades en aves o signos clínicos

compatibles con IAAP –como sintomatología nerviosa, digestiva y/o

respiratoria–, se deberá dar aviso inmediato al Senasa en su oficina más

cercana (personal o telefónicamente); por WhatsApp, al (11) 5700 5704 ;

escribiendo un correo electrónico [email protected] ; o través del

Formulario Avisá al Senasa , disponible en el sitio web oficial. Para mayor

información, ingresar en el micrositio de influenza aviar del Senasa .