“Buscá tu Ritmo” es la convocatoria por Día de la Música

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección General de Cultura de Nueve de Julio se alista para una nueva edición del Día de la Música, que se celebrará el sábado 22 de noviembre bajo el lema “Buscá tu Ritmo”. Para ello, convoca a todos los músicos y cantantes locales que cuenten con los recursos necesarios para amplificación independiente o que puedan presentar su música sin requerimientos técnicos, a sumarse a esta propuesta musical que recorrerá los espacios del parque central de la ciudad.

Los interesados pueden inscribirse completando el formulario disponible en las redes sociales de Cultura 9 de Julio o solicitándolo por correo electrónico a [email protected]. La convocatoria está abierta a músicos de diversos géneros y estilos, con el objetivo de ofrecer un variado y enriquecido panorama musical.

El evento contará con la participación de destacados ensambles como la Orquesta 9 de Julio, la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco” y los coros de la ciudad, quienes cerrarán la jornada con una obra al unísono. Además, la propuesta tiene como principal atractivo la disposición de postas musicales a lo largo del parque, donde los asistentes podrán disfrutar de conciertos y propuestas musicales en formato íntimo y al paso.

Cabe destacar que, debido a las condiciones del evento, no se contará con tomacorrientes disponibles, por lo que los participantes deberán asegurarse de contar con sus propios equipos de amplificación si fuera necesario. Para coordinar detalles específicos, los organizadores se pondrán en contacto con los inscriptos para definir horarios y otros aspectos logísticos.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 610000 (int. 198) o seguir las redes sociales de Cultura 9 de Julio en @cultura_9dejulio. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta fiesta musical!