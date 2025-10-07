Productores de Carlos Casares le responden al Intendente

- Advertisement -

Nos dirigimos a ese prestigioso medio de comunicacion zonal a los fines de hacer llegar un mensaje de los vecinos y productores autocovocados de Carlos Casares que recientemente nos exprersamos ante la crisis hidrica en el distrito. Al respecto decimos:

Stadnik no sólo no gestiona: niega y miente.

El intendente Daniel Stadnik, ante la falta de argumentos serios, niega la realidad y miente.

La crisis hídrica que atraviesa Carlos Casares no es una simple “realidad climática”, sino la consecuencia directa de negligencias y acciones mal ejecutadas durante un período de lluvias crecientes, más seguidas y más copiosas.

Por eso afirmamos con claridad: la situación actual es el resultado de una mala gestión.

Existen alcantarillas tapadas, canales sucios, cunetas inexistentes o mal hechas, caminos intransitables por falta de mantenimiento, una ausencia total de planificación vial y, ahora, de un plan de emergencia.

Todo esto, señor Intendente, es responsabilidad municipal.

Nuestro petitorio no solicita “activar el comité de cuenca”; exige la intervención inmediata de Defensa Civil, un cronograma de obras, coordinación real entre áreas, control público y la conformación de un comité de crisis.

Una vez más, el ingeniero Stadnik distorsiona lo dicho, atribuyéndonos afirmaciones que no realizamos, no figuran en el documento o elige confundir deliberadamente.

También falsea el origen de la movilización: fue organizada por vecinos y productores autoconvocados, no por la agrupación política “Unidos por Casares”.

Con ello demuestra, una vez más, que no concibe otra forma de acción que la mediada por intereses partidarios.

Nosotros no hacemos política partidaria; usted sí, y lo hace de la peor manera: sobre los derechos vulnerados de los vecinos.

Los productores vivimos en el campo, y hoy no podemos llegar a nuestras casas, trabajar ni producir.

El municipio no cumple con la prestación del servicio vial como corresponde y, ante la urgencia, realiza trabajos improvisados que, lejos de solucionar, agravan los problemas.

Decir que algunas obras dependen de la Provincia no lo exime de sus obligaciones locales.

Le corresponde mantener y limpiar desagües, asegurar la transitabilidad, señalizar los caminos y ejecutar operativos de emergencia.

Asimismo, debe gestionar formalmente ante la Provincia, y no hacerlo únicamente cuando conviene a su agenda política o electoral.

Mientras tanto, en redes sociales muestra “arreglos” que no existen, duran horas o están mal hechos. Hay registros y ubicaciones precisas que lo demuestran.

La emergencia es climática y de gestión.

Por eso, exigimos que el Intendente lea el petitorio, responda por escrito e informe quiénes son los responsables y cuáles son los plazos verificables.

Le reclamamos que active de inmediato Defensa Civil, con un plan público de acción y auditoría ciudadana.

Ya no hay lugar para las mentiras.

Es momento de trabajar, señor Intendente. Usted gobierna para todo el pueblo, no sólo para quienes lo votaron.

Saludamos Atte.

Carolina Ottaviani

Ana Squiziatto

Pablo Antonio Zavala

Agustin José Hernández

