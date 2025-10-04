domingo, octubre 5, 2025
Torneo Ascenso

Goleada de Defensores de la Boca y victoria de Dudignac sobre Compañía General

Fue empate entre 12 de Octubre y 18 de Octubre que deja al representativo de El Provincial lider en las posiciones

Se jugó la sexta fecha del Torneo Ascenso despues de impedimentos por el clima, dejando al equipo de El Provincial como unico lider.

En un duelo de pronóstico favorable, Defensores de la Boca se impuso con contundencia 4-0 sobre Defensores de Sarmiento. Los goles fueron anotados por Lautaro Bonello (2) y Luis María Marziota (2), quienes brillaron en una tarde histórica para su equipo.

Atlético y Social Dudignac se llevó la victoria 2-1 frente a Compañía General Buenos Aires. Los goles de los vencedores fueron de Martín Alvarez y Benjamín Ferrer, mientras que para los de Buenos Aires descontó Matías Esteban, lo habia puesto en ventaja. Este resultado dejó a Dudignac en la pelea por las primeras posiciones.

En el clásico de los “Octubres”, 12 de Octubre y 18 de Octubre empataron 1-1. Franco Mazzola abrió el marcador para los Albicelestes, mientras que Walter Perotti anotó el gol del empate para el representativo de El Provincial. Este empate pone a 18 de Octubre unicio lider.

Tabla de Posiciones – Sexta Fecha:

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
18 de Octubre13541083+5
Atlético y Social Dudignac125401108+2
12 de Octubre11532083+5
Defensores de la Boca45113710-3
Unión Dennehy451131110+1
Compañía General Buenos Aires4511369-3
Defensores de Sarmiento34103512-7

