Goleada de Defensores de la Boca y victoria de Dudignac sobre Compañía General

Se jugó la sexta fecha del Torneo Ascenso despues de impedimentos por el clima, dejando al equipo de El Provincial como unico lider.

En un duelo de pronóstico favorable, Defensores de la Boca se impuso con contundencia 4-0 sobre Defensores de Sarmiento. Los goles fueron anotados por Lautaro Bonello (2) y Luis María Marziota (2), quienes brillaron en una tarde histórica para su equipo.

Atlético y Social Dudignac se llevó la victoria 2-1 frente a Compañía General Buenos Aires. Los goles de los vencedores fueron de Martín Alvarez y Benjamín Ferrer, mientras que para los de Buenos Aires descontó Matías Esteban, lo habia puesto en ventaja. Este resultado dejó a Dudignac en la pelea por las primeras posiciones.

En el clásico de los “Octubres”, 12 de Octubre y 18 de Octubre empataron 1-1. Franco Mazzola abrió el marcador para los Albicelestes, mientras que Walter Perotti anotó el gol del empate para el representativo de El Provincial. Este empate pone a 18 de Octubre unicio lider.

Tabla de Posiciones – Sexta Fecha: