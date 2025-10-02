El Corazón de la región comienza a latir en la 128ª Expo Rural de Nueve de Julio: cuatro días de actividades y encuentros que enriquecen

- Advertisement -

Desde hoy, jueves 2 de octubre, y hasta el domingo 5, los nuevejulienses y visitantes de toda la región se sumergen en una nueva edición de la Expo Rural, la 128ª de su historia. Este evento, que es uno de los más importantes de la agroindustria y la ganadería en la región, contará con una extensa agenda de actividades, que incluyen jornadas ganaderas, charlas especializadas, exposiciones de empresas, comercios, y una variada oferta gastronómica. ¡Serán cuatro días de pura actividad y disfrute para toda la familia!

Jornada Ganadera

La muestra arranca hoy con la jornada ganadera, un espacio dedicado a la reflexión y el aprendizaje sobre el sector. Desde las 9:30 hs y hasta entrada la tarde, se llevarán a cabo dos charlas destacadas. La Lic. Eugenia Brusca, del Instituto de Promoción de Carne Vacuna (IPCVA), abrirá el programa con una charla sobre los mercados de carne, el consumo, el trabajo del IPCVA y su mensaje a los jóvenes sobre la importancia de la carne en la dieta y la economía.

Más tarde, Ignacio Harris, de la Asociación Angus, brindará una charla teórica-práctica sobre el juzgamiento de hacienda, explicando los criterios que se deben tener en cuenta para valorar la calidad del ganado. A las 11:30 hs se realizará el concurso de novillos, que culminará con la entrega de premios. La jornada cerrará con un almuerzo dirigido a productores y técnicos asistentes.

Aula Aapresid, Huerta y Tambo en Vivo

En paralelo a la jornada ganadera, también arrancará el despliegue de Aula Aapresid, un programa educativo que busca transmitir a los jóvenes la importancia de la producción agropecuaria y la cadena de alimentos.

Este espacio contará con la participación de unos 600 alumnos, quienes, acompañados por docentes de la Escuela Inchausti y el CEPT 15 El Chajá, recorrerán el espacio de la huerta y la granja. En este espacio, los asistentes podrán ver de cerca el trabajo que realiza el INTA Nueve de Julio junto con los alumnos, y aprender sobre el proceso de cultivo y la importancia del tambo en vivo.

Exposición de Empresas y Comercios

La Expo Rural también es un excelente lugar para conocer las últimas novedades en maquinaria agrícola, vehículos y productos del sector.

Este año, la muestra contará con la presencia de los principales expositores de tractores y cosechadoras, incluyendo una empresa local que exhibirá una línea de tractores importados.

Además, se podrán ver implementos agrícolas, camiones, casillas y un stand municipal, entre otros. También habrá una empresa exhibiendo los UTV (vehículos 4×4) ideales para todo tipo de terreno, incluidos los usos en el campo.

Gastronomía: Un Patio Gastronómico que se Lleva los Aplausos

La gastronomía será otro de los grandes atractivos de la Expo Rural. Empresas locales ofrecerán lo mejor de su cocina para que los asistentes disfruten de deliciosos platos durante todo el día. Con un horario especial para cada comida, el Patio Gastronómico promete ser el lugar perfecto para compartir un buen almuerzo, merienda o cena en familia o con amigos. Los aplausos no serán solo para los expositores de la agroindustria, sino también para los chefs que preparan las delicias locales que se podrán degustar.

Con actividades para todos los gustos y públicos, la 128ª Expo Rural de Nueve de Julio promete ser una de las ediciones más completas y atractivas de los últimos años.