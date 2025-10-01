Daniel Roldán: “Si Dios te dio una voz, fue para que cantes”

- Advertisement -

El lunes 29 de septiembre, el Centro de Jubilados de Facundo Quiroga, un edificio histórico que alguna vez albergó al cine-teatro local, se convirtió en el escenario de una muestra cultural única. En este espacio, que actualmente sirve como sede para los jubilados, se presentó una jornada de música, teatro y danza, en la que la comunidad local se mostró entusiasta y participativa. Este encuentro es una de las tantas iniciativas que Daniel Roldán, un impulsor incansable de la cultura en la localidad, ha llevado a cabo para acercar el arte a los vecinos de la localidad Quiroga.

Con el apoyo del público y la participación activa de más de 80 personas, en su mayoría residentes del pueblo, la muestra incluyó interpretaciones musicales del taller de canto, danzas folklóricas de la agrupación “Huellas de mi Gente” y una representación teatral a cargo del grupo de Teatro Independiente. Lo destacable de este evento fue su carácter dinámico y accesible: en lugar de un espectáculo tradicional, los asistentes fueron parte activa del proceso artístico, participando de un ensayo abierto donde pudieron experimentar por sí mismos las disciplinas artísticas.

Daniel Roldán, quien coordina el taller de música, destacó en Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9 que uno de los objetivos fundamentales de estas propuestas es desinhibir a las personas y darles la confianza para expresarse a través de la música, el teatro y la danza. “El taller de canto no solo se trata de enseñar a cantar, sino de ayudar a la gente a descubrir su voz, a perder el miedo y a disfrutar del proceso”, comentó Roldán durante la entrevista.

El evento fue un claro reflejo del crecimiento de la iniciativa. En sus primeros años, el taller contaba con pocos alumnos, pero ahora, al cierre de la temporada 2023, la cantidad de participantes ha aumentado significativamente. A través de estos ensayos abiertos, Daniel ha logrado que muchas personas, que antes no se animaban a participar, se sumen al taller y descubran una nueva forma de expresión.

Además de la música, Roldán mencionó el impacto positivo que el teatro y la danza tienen en la comunidad. El taller de teatro, liderado por un grupo de mujeres comprometidas con la cultura local, también estuvo presente en la muestra, demostrando cómo el arte puede fortalecer los lazos entre los vecinos.

“Lo que buscamos es que todos, independientemente de su edad o experiencia, puedan disfrutar de la cultura. Este tipo de actividades unen a las personas y fomentan un sentido de pertenencia”, dijo Roldán.

El evento culminó con una ovación del público, que celebró la riqueza cultural local y mostró su apoyo al trabajo que Roldán y otros referentes culturales han venido llevando adelante en Facundo Quiroga.

A tan solo un mes del cierre anual del taller, que tendrá lugar el 1 de noviembre, Roldán ya está trabajando en la preparación de un gran evento de fin de año. “Este cierre será algo muy especial, queremos seguir ofreciendo a la comunidad una experiencia única, y para eso estamos planificando con mucho entusiasmo”, agregó.

Además, en la conversación, se destacó la importancia de las colaboraciones entre los talleristas, quienes han trabajado de manera conjunta para hacer posible estas iniciativas. La autogestión ha sido clave para el éxito del taller, que se financia en parte gracias a una cooperadora que ayuda a solventar los gastos operativos.

El evento no solo reflejó la pasión por la música y las artes en Facundo Quiroga, sino también la capacidad de la comunidad para unirse y formar una red de apoyo mutuo a través de la cultura. Como resaltó Roldán, el trabajo en equipo es fundamental para mantener viva la cultura local.

Reflexión Final: