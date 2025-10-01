Celebrando la sabiduría y contribución de las Personas Mayores

El Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado cada 1 de octubre, tiene como objetivo destacar y reconocer la importancia de las personas mayores en nuestras sociedades. Este día no solo se trata de celebrar sus logros y contribuciones, sino también de reflexionar sobre las necesidades específicas de este grupo etario y de promover un entorno más inclusivo y respetuoso.

El envejecimiento de la población mundial es un fenómeno que avanza rápidamente. Según las proyecciones de la ONU, se estima que, para 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 60 años. Esto resalta la urgente necesidad de crear políticas y programas adaptados a las realidades y desafíos de las personas mayores. Entre ellos se encuentran el acceso adecuado a servicios de salud, el apoyo en cuidados, la inclusión en actividades económicas y sociales, y la promoción de la autonomía.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las personas mayores, especialmente las mujeres, es la pobreza. Muchas mujeres de edad avanzada se encuentran en situación de vulnerabilidad debido a su historia de menor acceso a recursos económicos y a una jubilación insuficiente. A su vez, enfrentan barreras en el acceso a servicios de salud adecuados, lo que agrava las dificultades en su calidad de vida.

A pesar de estos desafíos, las personas mayores siguen siendo un motor importante de la sociedad. En muchos lugares, participan activamente en programas de voluntariado, educación y asesoramiento, compartiendo su conocimiento y experiencia con las generaciones más jóvenes. Además, las personas mayores son una pieza fundamental en la transmisión de tradiciones culturales, sabiduría ancestral y el fortalecimiento del tejido social.

Por ello, el Día Internacional de las Personas Mayores también invita a reflexionar sobre la importancia de crear comunidades donde se valore la dignidad y los derechos de las personas mayores. Este día no es solo para recordar lo que las personas mayores han dado, sino para asegurarnos de que sigan teniendo las oportunidades, recursos y respeto que merecen.

Este día es un recordatorio de que la inclusión social no debe ser una aspiración a largo plazo, sino una práctica diaria. Es momento de comprometerse con el bienestar de las personas mayores, promover la solidaridad intergeneracional y garantizar que sus derechos humanos sean protegidos en todas las etapas de la vida.