Comienza este sábado Octubre Coral con un concierto del Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado 4 de octubre, a las 21:00 hs, dará comienzo el tradicional ciclo Octubre Coral, organizado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio, junto al Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio. Este evento, que se realiza ininterrumpidamente desde 1982, convoca a agrupaciones musicales de todo el país, ofreciendo una amplia variedad de estilos y sonidos.

La primera velada contará con la participación del Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio, bajo la dirección de Pablo Giangrante, el Coro de Cámara French de Ramos Mejía, dirigido por Marcelo Valva, y para cerrar la noche, la Banda Juvenil Municipal Juan P. Oviedo de Junín, bajo la batuta de Ángel Faré.

El concierto se llevará a cabo en el Salón Blanco Municipal, y la entrada es libre y gratuita para todos los interesados. Este ciclo continuará con una segunda noche el sábado 18 de octubre, en el mismo lugar, donde se presentarán nuevos y destacados invitados.

La Dirección General de Cultura expresa su agradecimiento al Coro Polifónico Ciudad de 9 de Julio por su continuo compromiso con la cultura local y la posibilidad de ofrecer a la comunidad una noche inolvidable, llena de música, emociones y una variada oferta coral que promete cautivar a todos los asistentes.