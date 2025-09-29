Se realizó una nueva “Carrera Urbana”

- Advertisement -

En la mañana del domingo, en las instalaciones del Autódromo Municipal “Guillermo Yoyo Maldonado” de nuestra ciudad, se llevó adelante una nueva competencia del ciclo de “Carreras Urbanas”, organizada por la dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, en esta oportunidad a beneficio de AFAPDI.

La misma, sobre un recorrido de 7 km., contó con una gran participación de atletas locales y de ciudades vecinas, siendo ganadores de la general femenina Teresita Regueiro y de la general masculina Juan Fuertes, ambos de nuestra ciudad.

Desde la dirección de Deportes, se agradece al Auto Moto Club Nuevejuliense por ceder sus instalaciones, a la secretaría de Salud por poner a disposición el servicio de ambulancia y a todos los atletas que participaron.