Kicillof inauguró la nueva Casa de la Provincia de Marcos Paz

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes la inauguración de la nueva Casa de la Provincia en el municipio de Marcos Paz. Fue junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López; el intendente local Ricardo Curutchet; y la concejala Marina Salzmann.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta es la Casa de la Provincia Nº17 que inauguramos con el objetivo de centralizar las prestaciones y simplificar los trámites a miles de vecinos y vecinas sin que tengan que viajar a otras ciudades”. “Representamos a un Estado eficaz y cercano, que brinda respuestas concretas y trabaja para que las políticas públicas alcancen a todos los y las bonaerenses”, agregó.

A partir de una inversión de $2.076 millones, la sede permite brindar una atención más eficiente al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS). Además, posee delegaciones de los ministerios de Trabajo, de Salud, y de Mujeres y Diversidad; y cuenta con una terminal de Provincia Net para el pago de impuestos y servicios.

“Las políticas de ajuste del Gobierno nacional apuntan directamente contra el federalismo y la calidad de vida en los pueblos del interior: en la provincia de Buenos Aires nunca vamos a apoyar un proyecto de destrucción del Estado, ya que estamos convencidos de su papel fundamental para la salud, la educación y la igualdad de oportunidades”, explicó el Gobernador.

Por su parte, Álvarez Rodríguez sostuvo: “Las Casas de la Provincia tienen el objetivo de brindar a los vecinos todos los servicios en un solo edificio, eliminando tiempos y gastos de traslado innecesarios: los y las bonaerenses cuentan con el mismo nivel de atención sin importar en qué lugar de la provincia vivan”, añadió.

“Este nuevo edificio demuestra la preocupación del Gobierno bonaerense para mejorar el día a día de los vecinos: es ejemplo de una gestión de cercanía, que escucha y resuelve”, subrayó Curutchet.

Asimismo, Kicillof junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, hizo entrega del árbol N° 1.000.000 en el marco del Plan de Incentivos a la Actividad Forestal (PIAF), que busca ampliar y mejorar la provisión de material de plantación para la realización de forestaciones de producción y protección en predios y escuelas rurales. “Con este programa estamos mejorando el cuidado del ambiente y apostando también al trabajo local y a la producción regional”, manifestó Rodríguez.

Por último, Kicillof afirmó: “En la Provincia vamos a seguir transitando el mismo camino: aquí no solo no paramos la obra pública, sino que aumentamos la inversión en salud, educación y seguridad”. “El 26 de octubre la boleta de Fuerza Patria será el instrumento para defender los derechos y para decirle a Milei, una vez más, que las y los bonaerenses no queremos más motosierra”, concluyó.

Estuvieron presentes en las actividades los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; y de Trabajo, Walter Correa; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; los subsecretarios de Gestión Operativa de la jefatura de Asesores del Gobernador, Juan Pablo Cusa; y de Coordinación de la Gestión Territorial, Juan Miguel Gómez Parodi; las subsecretarias de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain.