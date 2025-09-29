Incendio en un geriátrico en Junín: hay fallecidos

Se confirmó el fin de semana una cuarta víctima: Osvaldo Pugliese, de 80 años, quien había sido trasladado en un vuelo sanitario al Hospital de Esteban Echeverría.

Además, fuentes médicas señalaron que al menos cinco personas mayores permanecen internadas en estado crítico, con pronóstico reservado. El Ministerio de Salud bonaerense desplegó un operativo de emergencia con diez ambulancias y recursos aéreos sanitarios para atender a los pacientes afectados y facilitar eventuales traslados.

El fiscal Martín Laius dijo: “El panorama continúa igual” y aclaró que recién el martes estarán los resultados de las pericias de Bomberos. Confirmó que la causa está caratulada como homicidio culposo en concurso con lesiones culposas y explicó que se investigan omisiones, negligencias o violaciones al deber de cuidado.

Se resolvió la aprehensión de Claudia Soledad Olguín (43), presunta dueña del geriátrico, y de una empleada. Laius señaló que el lugar funcionaba sin habilitación vigente y que ya se pidió información oficial sobre inspecciones previas

De los cinco internados en estado crítico se indicó que E.S.T, 74 años, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal. N.D., de 73 años, fue trasladado a la ciudad de 9 de Julio. J.B. y J.B., de 88 años, también fueron trasladados y se indicó que su estado de salud es de gravedad.

Desde la Clínica Centro mencionaron que hay tres adultos mayores internados en sala general: dos estables con requerimiento de oxígeno y otro con complicaciones pulmonares.