Día del Inventor: Celebrando la creatividad y el ingenio argentino

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Día del Inventor se celebra en Argentina cada 29 de septiembre en homenaje a Ladislao José Biró, el ingenioso creador de la lapicera más conocida como “birome”. Nacido en Budapest, Hungría, en 1899, Biró se nacionalizó argentino tras entablar una relación con el expresidente Agustín P. Justo, quien lo invitó al país al quedar impresionado por sus primeros prototipos del bolígrafo.

La inspiración para la birome surgió cuando Biró, cansado de los problemas con la tinta tradicional, observó el funcionamiento de una imprenta y aplicó ese sistema a escala manual. Así nació el bolígrafo, que contenía un tubo con tinta y una esfera giratoria que al presionarse contra el papel permitía una escritura limpia y fluida. El invento fue registrado en 1944 y revolucionó la forma de escribir en todo el mundo. Su nombre, “birome”, combina su apellido con el de su socio, Juan Jorge Meyne.

Pero la birome no fue el único invento de origen argentino con impacto global. El país cuenta con una destacada tradición de innovación. Algunos de los inventos más importantes realizados en Argentina incluyen:

El colectivo , creado en 1928 por taxistas porteños, transformó el transporte urbano.

El sistema de huellas dactilares , desarrollado en 1891 por Juan Vucetich, revolucionó la criminalística.

El bypass coronario , ideado por René Favaloro en 1967, marcó un antes y un después en la cirugía cardiovascular.

El Magiclick , encendedor sin fósforos, fue diseñado por Hugo Kogan en 1963.

La jeringa autodescartable , inventada en 1989 por Carlos Arcusin, mejoró la seguridad médica.

La pelota de fútbol sin tientos , usada desde 1934, fue creación de tres inventores argentinos.

Los dibujos animados , con “El Apóstol” de Quirino Cristiani en 1917, marcaron un hito mundial.

El sifón de soda Drago , lanzado en 1965, se convirtió en ícono cultural.

El semáforo sonoro para personas no videntes , ideado por Mario Dávila en 1989, aportó a la inclusión vial.

La transfusión de sangre indirecta, desarrollada por Luis Agote en 1914, posibilitó almacenar sangre de forma segura.

La celebración del Día del Inventor busca revalorizar la innovación como motor de desarrollo y rendir homenaje a quienes, como Biró, cambiaron el mundo con una idea.