Masiva marcha al Congreso para pedir justicia por las tres jóvenes asesinadas

Organizaciones sociales, políticas, y personas autoconvocadas se movilizaron esta tarde a la Plaza de Mayo en reclamo de justicia por el triple crimen en Florencio Varela, de Brenda del Castillo, Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Desde el colectivo feminista Ni Una Menos llamaron a marchar esta tarde hacia el Congreso bajo la consigna: “Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”.

“Habló el abuelo de Brenda [Antonio] y de repente me veo envuelto en una burbuja, una marea humana insultándome”, agregó Funes Ugarte.

A raíz de la agresión, el periodista contó que decidió alejarse de la Plaza de los Dos Congresos y se dirigió rumbo a la intersección de las calles Alsina y Salta, acompañado por la hermana de Brenda, Sabrina, quien en todo momento intentó interceder en su defensa para contener la situación.

“Agradezco el accionar de la Policía que cuando me fui por la calle Salta para alejarme de la agresión, acompañado por la hermana de Brenda, interactuó con un cordón que hasta el momento no había actuado”, cerró Funes Ugarte.

La convocatoria de este sábado se gestó el martes pasado tras la concentración que se dio frente a la iglesia San José de Flores, de la que participaron decenas de organizaciones feministas y personas autoconvocadas. Allí, se terminó de definir la nueva manifestación impulsada por el Ni Una Menos, que tuvo réplicas en distintos puntos del paí