Comienza el Mundial Sub-20: Argentina enfrentará a Cuba

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La selección argentina Sub 20 se enfrentará este domingo desde las 20 a Cuba en el Estadio Elías Figueroa Brander en su estreno por el Mundial de la categoría que se celebra en Chile. El equipo de Diego Placente buscará ampliar su cosecha como el país más ganador del certamen con seis conquistas, pero el último título se remonta a la gesta de Canadá 2007. Transmiten Telefé y DSports.

La Albiceleste tendrá su bautismo en el Grupo D en la ciudad trasandina de Valparaíso. Luego de afrontar este compromiso, retornará a las canchas el miércoles 1 de octubre para enfrentar a Australia y cerrará la zona el sábado 4 contra Italia, que fue subcampeona del mundo hace dos años en Argentina. Siempre jugará en el mismo horario del debut. Clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada una de las seis zonas y los cuatro mejores terceros.

La base de la nómina Celeste y Blanca se compone de jugadores que actúan en el fútbol local en gran medida y con rodaje en Primera División. Entre los arqueros, Santino Barbi (Talleres) y Álvaro Busso (Vélez) ya se vienen entrenando en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA. En la defensa, están los nombres de Dylan Gorosito (Boca), Santiago Fernández (Talleres), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Gimnasia) y Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo). El mediocampo y el ataque se destacan las presencias de Milton Delgado (Boca), Tobías Andrada (Vélez), Valentino Acuña (Newell’s), Santino Andino (Godoy Cruz), Ian Subiabre (River) y Maher Carrizo (Vélez).

Por otro lado, también hay una lista de futbolistas que se desempeñan en el exterior y formarán parte de la nómina: Julio Soler (Bournemouth), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Gianluca Prestianni (Benfica), Tomás Pérez (Porto), Mateo Silvetti (Inter Miami), Alain Gómez (Valencia) y Álvaro Montoro (Botafogo)