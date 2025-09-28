domingo, septiembre 28, 2025
Sociedad

28 de septiembre. Día del Director de Escuela

Los directores, como el personal docente de mayor graduación, juegan un papel fundamental en la mejora del sistema educativo y en el desarrollo integral de las escuelas.

El 28 de septiembre se conmemora el Día del Director de Escuela en Argentina, una fecha clave para destacar la labor de aquellos docentes que, con enorme responsabilidad y compromiso, conducen las instituciones educativas. Los directores, como el personal docente de mayor graduación, juegan un papel fundamental en la mejora del sistema educativo y en el desarrollo integral de las escuelas.

Este día se celebra en el mismo mes que el Día del Maestro y el Día del Profesor, subrayando la importancia del trabajo de los educadores en sus diferentes roles. Los directores tienen la responsabilidad de implementar los proyectos institucionales y curriculares, siempre en el marco de la política educativa y las normativas vigentes.

 Agradecemos su dedicación y compromiso diario para guiar y fortalecer la formación de nuestros estudiantes, siempre buscando brindar una educación de calidad y en constante mejora.

