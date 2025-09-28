28 de septiembre. Día del Director de Escuela

- Advertisement -

El 28 de septiembre se conmemora el Día del Director de Escuela en Argentina, una fecha clave para destacar la labor de aquellos docentes que, con enorme responsabilidad y compromiso, conducen las instituciones educativas. Los directores, como el personal docente de mayor graduación, juegan un papel fundamental en la mejora del sistema educativo y en el desarrollo integral de las escuelas.

Este día se celebra en el mismo mes que el Día del Maestro y el Día del Profesor, subrayando la importancia del trabajo de los educadores en sus diferentes roles. Los directores tienen la responsabilidad de implementar los proyectos institucionales y curriculares, siempre en el marco de la política educativa y las normativas vigentes.

Agradecemos su dedicación y compromiso diario para guiar y fortalecer la formación de nuestros estudiantes, siempre buscando brindar una educación de calidad y en constante mejora.