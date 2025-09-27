La Orquesta “9 de Julio” celebra su 9º aniversario con un homenaje sensorial a una artista local

- Advertisement -

Este fin de semana, la Orquesta “9 de Julio” celebrará su 9º aniversario con un evento único: el espectáculo “Sinfonía de Alondra”, una propuesta que romperá los límites del concierto tradicional. Bajo la dirección de Cristian Luzza, la orquesta llevará al público a vivir una experiencia multisensorial, en la que música, pintura y la historia de la artista plástica local Graciela Gómez Sala se fusionarán en un recorrido interactivo.

El espectáculo no será solo una presentación musical, sino una experiencia inmersiva. A medida que los asistentes ingresen al salón, podrán disfrutar de una serie de instalaciones que recrean la vida de Alondra, desde su niñez pintando hasta su obra en tiempo presente. La orquesta interpretará un repertorio especialmente preparado para este evento, mientras los asistentes interactúan con las obras de la artista y se sumergen en un viaje sensorial que integra todos los sentidos.

Este será el segundo concierto sensorial que la orquesta ofrece, donde el público podrá caminar, explorar y volver a empezar cuantas veces desee para vivir la experiencia de manera personal.

Las funciones se realizarán hoy sábado 27 y mañana domingo 28 de septiembre a las 20:00 hs., en el Salón Blanco Municipal.

La entrada es libre y gratuita.

Para más detalles, visita: @cultura_9dejulio