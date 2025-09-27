Jornada de Alto Voltaje si el clima deja jugar la 6ta fecha

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este sábado 27 de septiembre, si el clima lo permite, se juega la reprogramada sexta fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF), que fue suspendida la semana pasada debido a las inclemencias del tiempo. Los partidos de Primera B comenzarán a las 15:30 hs, mientras que la Reserva lo hará a las 13:30 hs.

El gran clásico de octubre llega en septiembre, y sin dudas será el duelo más esperado de la jornada: 12 de Octubre recibirá a 18 de Octubre, el líder invicto del campeonato. Los de El Provincial, que marchan en lo más alto de la tabla, buscarán alargar su racha perfecta, mientras que el local, 12 de Octubre, intentará recuperar la punta ante su gente.

En el resto de los encuentros, Defensores de Sarmiento se enfrentará a Defensores de la Boca, mientras que Compañía General Buenos Aires recibirá a Atlético y Social Dudignac, ambos con el objetivo de meterse en la pelea por el ascenso.

La programación de la jornada:

Defensores de Sarmiento vs. Defensores de la Boca (Arbitro: Walter Medrano)

12 de Octubre vs. 18 de Octubre (Arbitro: Sebastián Bravo)

Compañía General Buenos Aires vs. Atlético y Social Dudignac (Arbitro: María Radicciotti)

Libre: Unión Dennehy

El pronóstico de lluvia podría complicar el panorama, ya que la jornada implica desplazamientos de equipos entre localidades.

Tabla de posiciones: