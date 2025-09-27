sábado, septiembre 27, 2025
13.6 C
Nueve de Julio
sábado, septiembre 27, 2025
13.6 C
Nueve de Julio
Torneo Ascenso

Jornada de Alto Voltaje si el clima deja jugar la 6ta fecha

El duelo entre 12 de Octubre y 18 de Octubre se perfila como el más atractivo, pero el resto de los enfrentamientos también tienen mucho en juego

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este sábado 27 de septiembre, si el clima lo permite, se juega la reprogramada sexta fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF), que fue suspendida la semana pasada debido a las inclemencias del tiempo. Los partidos de Primera B comenzarán a las 15:30 hs, mientras que la Reserva lo hará a las 13:30 hs.

El gran clásico de octubre llega en septiembre, y sin dudas será el duelo más esperado de la jornada: 12 de Octubre recibirá a 18 de Octubre, el líder invicto del campeonato. Los de El Provincial, que marchan en lo más alto de la tabla, buscarán alargar su racha perfecta, mientras que el local, 12 de Octubre, intentará recuperar la punta ante su gente.

En el resto de los encuentros, Defensores de Sarmiento se enfrentará a Defensores de la Boca, mientras que Compañía General Buenos Aires recibirá a Atlético y Social Dudignac, ambos con el objetivo de meterse en la pelea por el ascenso.

La programación de la jornada:

  • Defensores de Sarmiento vs. Defensores de la Boca (Arbitro: Walter Medrano)

  • 12 de Octubre vs. 18 de Octubre (Arbitro: Sebastián Bravo)

  • Compañía General Buenos Aires vs. Atlético y Social Dudignac (Arbitro: María Radicciotti)

  • Libre: Unión Dennehy

El pronóstico de lluvia podría complicar el panorama, ya que la jornada implica desplazamientos de equipos entre localidades.

Tabla de posiciones:

Pos.EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
18 de Octubre12440072+5
12 de Octubre10431072+5
Atlético y Social Dudignac9430187+1
Unión Dennehy451131110+1
Compañía General Buenos Aires4511369-3
Defensores de Sarmiento34103512-7
Defensores de la Boca1401336-3

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5992

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR