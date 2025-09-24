jueves, septiembre 25, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
jueves, septiembre 25, 2025
10.5 C
Nueve de Julio
Juegos BA

Nueve de Julio recibe más de $19.500.000 para los Juegos Bonaerenses

El Gobierno provincial transfirió aportes no reintegrables a los municipios para cubrir los gastos de la etapa regional de las competencias que unen a la provincia

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Gobierno de Axel Kicillof aprobó la transferencia de más de $1.933 millones a los municipios bonaerenses con el objetivo de garantizar la participación de miles de personas en la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses. La asignación, publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 2476, busca cubrir los gastos de logística, traslados, infraestructura y organización de la etapa regional de la competencia, que definirá a los finalistas para la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

El municipio de Nueve de Julio recibirá un aporte de $19.500.000, sumándose a otros distritos de la provincia que recibirán fondos significativos para asegurar la continuidad de los Juegos. Entre ellos, se destacan Azul, Bahía Blanca, Bolívar y Bragado, que también contarán con importantes sumas para la etapa regional.

Con más de 480.000 participantes, los Juegos Bonaerenses 2024 destacan por su diversidad, con disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores y trasplantados. La competencia se desarrolla entre agosto y septiembre, culminando en la gran final en Mar del Plata, consolidándose como un evento histórico e inclusivo para toda la provincia.

viewerpdfjs (1)

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5990

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR