El Club Atlético se afianza como referente nacional en mayores de 50

En el marco de una temporada sobresaliente, los equipos de Newcom del Club Atlético —tanto en su versión femenina como mixta, en la categoría mayores de 50 años— afrontan un calendario cargado de competencias oficiales de primer nivel en la recta final del año. La destacada campaña que vienen realizando ha permitido que accedan a instancias finales de certámenes organizados por la Federación Argentina de Vóley (FEVA), consolidándose como referentes provinciales y nacionales en la disciplina.

La agenda incluye una serie de torneos de relevancia:

Del 27 al 29 de septiembre : Torneo Provincial mixto FEVA en General Rodríguez .

Del 2 al 5 de octubre : Torneo Argentino femenino FEVA en San José (Entre Ríos) .

12 de octubre : Fecha de la Liga Metropolitana femenina en Benavídez (Tigre) .

1 y 2 de noviembre : Torneo Provincial mixto FEVA en Coronel Dorrego .

8 y 9 de noviembre : Torneo Interclubes femenino en Brinkmann (Córdoba) .

Del 21 al 23 de noviembre : Campeonato Argentino mixto FEVA en Trenque Lauquen .

29 de noviembre : Playoffs de la Liga Femenina de Clubes en Las Flores , certamen iniciado en abril.

Del 4 al 7 de diciembre: Torneo Argentino de seleccionados mixto FEVA en Chapadmalal.

A estas competencias se suman diversas invitaciones de clubes y entidades de todo el país, lo que evidencia el reconocimiento y la proyección que han logrado estos equipos en los últimos años.

Algunos compromisos, como los de Benavídez, Las Flores y Córdoba, fueron asumidos previamente, mientras que el resto forma parte del circuito oficial de la Federación Argentina de Vóley y también de la Federación Bonaerense. El Club Atlético reafirma así su lugar protagónico en el crecimiento del Newcom como disciplina deportiva para personas mayores.