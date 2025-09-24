Cristian Luzza: “Con la Orquesta Nueve de Julio, buscamos romper moldes y dar un espacio único para la música en el distrito”

- Advertisement -

En una charla entretenida en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Vision Plus TV, Cristian Luzza, director de la Orquesta Nueve de Julio, nos compartió detalles de su carrera, el aniversario de la orquesta y el proceso creativo que llevó a la formación de “Sinfonía de Alondra”. Este homenaje musical es más que un simple concierto: es una reflexión sobre el paso del tiempo, la creatividad y el vínculo que une a la música con la comunidad.

A lo largo de estos nueve años, la Orquesta Nueve de Julio ha experimentado un crecimiento increíble, pasando de 15 músicos en su primer concierto a más de 50 en la actualidad. Luzza remarcó el valor de la dedicación y el esfuerzo de todos los miembros de la orquesta, especialmente en la formación de nuevos solistas, que año a año emergen como promesas musicales.

En esta ocasión, la propuesta del concierto es innovadora: una “sinfonía del tiempo” que hará que el público transite un recorrido único entre música, arte visual y una línea de tiempo interactiva. En este evento, que promete ser un hito en la historia de la orquesta, se presentará una exposición de arte en vivo con la participación de la artista Alondra -Graciela Gómez Sala, quien inspiró el nombre de la sinfonía. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de caminar a través de un “túnel de tiempo”, con una mezcla de sonidos, imágenes y emociones que buscan enriquecer la experiencia cultural de la comunidad.

Este aniversario no solo celebra el esfuerzo artístico, sino también el impacto social que ha tenido la orquesta, que ha logrado involucrar a músicos de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores, y ha generado un verdadero sentido de pertenencia en la ciudad. Como señala Luzza, la orquesta es un “proyecto comunitario”, donde todos dan lo mejor de sí mismos sin esperar nada a cambio, más que el disfrute y el aprendizaje colectivo.

“Sinfonía de Alondra” se presentará el 27 y 28 de septiembre en dos funciones de acceso gratuito, con un aforo limitado de 150 personas por jornada. La entrada será por orden de llegada, y se recomienda llegar con antelación para asegurar un lugar. Como novedad, los asistentes podrán entrar y salir del evento en diferentes momentos, explorando tanto la exposición artística como las distintas piezas musicales en un recorrido único.

La Orquesta Nueve de Julio sigue demostrando que la música tiene el poder de transformar y conectar a las personas, celebrando su noveno aniversario con una propuesta que no dejará a nadie indiferente.