Música

Noveno Aniversario de la Orquesta “Nueve de Julio”: se presentará el espectáculo “Sinfonía de Alondra”

Un homenaje sensorial a la artista plástica local Graciela Gómez Sala bajo la dirección de Cristian Luzza, el evento ofrecerá una experiencia inmersiva, donde los asistentes recorrerán este sábado 27 y y domingo 28 de septiembre, a las 20 hs, en el Salón Blanco Municipal, un repertorio especialmente creado para la ocasión con entrada libre y gratuita

La Orquesta “9 de Julio” celebrará su 9° aniversario con el estreno del espectáculo “Sinfonía de Alondra”, una propuesta innovadora que rinde homenaje a la artista plástica local Graciela Gómez Sala. El evento, dirigido por Cristian Luzza, se presentará el sábado 27 y domingo 28 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Salón Blanco Municipal.

El espectáculo rompe con el formato tradicional de un concierto, ofreciendo una experiencia sensorial única. Los asistentes podrán recorrer diferentes escenas que representarán etapas clave de la vida de la artista, mientras la orquesta interpreta un repertorio especialmente preparado para la ocasión. Entre las estaciones, se incluirán momentos que reflejan a la Alondra joven pintando, la orquesta en acción y las obras que la hicieron reconocida, culminando en una representación de la artista en el presente, desplegando su creatividad.

Este evento tiene un carácter interactivo y permite a los asistentes caminar, descubrir y participar de la experiencia, volviendo a empezar tantas veces como deseen. Se trata de la segunda ocasión en que la Orquesta “9 de Julio” presenta un concierto sensorial, invitando a la comunidad a disfrutar de un espectáculo que involucra todos los sentidos.

La entrada es libre y gratuita, y se invita a todos los interesados a vivir esta experiencia única en el corazón de la cultura local. Para más detalles, se puede seguir la cuenta oficial de la Dirección de Cultura en redes sociales (@cultura_9dejulio).

