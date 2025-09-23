“Ensayos Abiertos” llega a La Rioja y Robbio con la Banda Municipal ‘Jesús Abel Blanco’

- Advertisement -

Este miércoles 24 de septiembre, a las 19 hs., la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, bajo la dirección de Gustavo Teves, realizará una presentación en La Rioja y Robbio, un punto clave de la ciudad. Este encuentro será una excelente oportunidad para conocer más sobre la música local, el trabajo de los músicos y el cronograma de actividades y conciertos previstos para todo el año.

La propuesta se enmarca dentro de un esfuerzo por difundir la riqueza cultural y musical de la ciudad, al mismo tiempo que se generan espacios de encuentro y participación para todos los vecinos.

Para estar al tanto de más actividades y novedades, se puede consultar las redes sociales de la Dirección de Cultura: @cultura_9dejulio.