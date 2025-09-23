martes, septiembre 23, 2025
13.3 C
Nueve de Julio
martes, septiembre 23, 2025
13.3 C
Nueve de Julio
Música

“Ensayos Abiertos” llega a La Rioja y Robbio con la Banda Municipal ‘Jesús Abel Blanco’

Este proyecto impulsado por la Dirección de Cultura busca acercar la práctica de las bandas locales a la comunidad, ofreciendo la posibilidad de disfrutar de los ensayos de una manera informal y accesible

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Este miércoles 24 de septiembre, a las 19 hs., la Banda Municipal Jesús Abel Blanco, bajo la dirección de Gustavo Teves, realizará una presentación en La Rioja y Robbio, un punto clave de la ciudad. Este encuentro será una excelente oportunidad para conocer más sobre la música local, el trabajo de los músicos y el cronograma de actividades y conciertos previstos para todo el año.

La propuesta se enmarca dentro de un esfuerzo por difundir la riqueza cultural y musical de la ciudad, al mismo tiempo que se generan espacios de encuentro y participación para todos los vecinos.

Para estar al tanto de más actividades y novedades, se puede consultar las redes sociales de la Dirección de Cultura: @cultura_9dejulio.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5988

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR