Día nacional de los derechos políticos de la mujer: Un paso hacia la igualdad

Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer en Argentina. Esta fecha conmemora la promulgación de la Ley 13.010, también conocida como Ley Evita, que otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en igualdad de condiciones que los hombres. La ley fue promulgada en 1947, gracias al impulso de Eva Perón, y las mujeres argentinas pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez en las elecciones presidenciales de 1951. Esta conquista fue el resultado de años de lucha y militancia de mujeres que exigieron igualdad política.

La Ley 13.010 reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas. Posteriormente, en 1991, se estableció la Ley de Cupo Femenino, que exigió que al menos el 30% de las candidaturas estuvieran ocupadas por mujeres. Algunas provincias, como La Pampa, han implementado leyes que garantizan una representación equilibrada de varones y mujeres en las listas de candidaturas.