martes, septiembre 23, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
martes, septiembre 23, 2025
7.8 C
Nueve de Julio
Efemérides

Día nacional de los derechos políticos de la mujer: Un paso hacia la igualdad

Mujeres pioneras como Eva Perón, Julieta Lanteri y Alicia Moreau de Justo fueron fundamentales en la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de mujeres que buscan igualdad y justicia en la sociedad.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer en Argentina. Esta fecha conmemora la promulgación de la Ley 13.010, también conocida como Ley Evita, que otorgó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas en igualdad de condiciones que los hombres. La ley fue promulgada en 1947, gracias al impulso de Eva Perón, y las mujeres argentinas pudieron ejercer su derecho al voto por primera vez en las elecciones presidenciales de 1951. Esta conquista fue el resultado de años de lucha y militancia de mujeres que exigieron igualdad política.

La Ley 13.010 reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas. Posteriormente, en 1991, se estableció la Ley de Cupo Femenino, que exigió que al menos el 30% de las candidaturas estuvieran ocupadas por mujeres. Algunas provincias, como La Pampa, han implementado leyes que garantizan una representación equilibrada de varones y mujeres en las listas de candidaturas.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5988

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR