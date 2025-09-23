Día internacional de las lenguas de señas: Un paso hacia la inclusión

- Advertisement -

Hoy, 23 de septiembre, se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas, una fecha dedicada a promover la conciencia sobre la importancia de estas lenguas para las personas sordas y su inclusión en la sociedad. La fecha conmemora la creación de la Federación Mundial de Sordos en 1951, una organización que defiende los derechos e intereses de las personas con discapacidad auditiva. La ONU proclamó este día en 2017 para reconocer la identidad lingüística y cultural de las personas sordas. Existen aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo, y más del 80% vive en países en desarrollo. Hay más de 300 lenguas de señas diferentes en el mundo, y cada país o región tiene su propia variante con gramática y vocabulario únicos. La lengua de señas no es universal, y su reconocimiento es fundamental para garantizar los derechos y la dignidad de las personas sordas.

El objetivo de este día es promover la preservación y el reconocimiento de las lenguas de señas como parte fundamental de los derechos humanos, fomentar la inclusión educativa, laboral y cultural de las personas sordas, y concienciar sobre la importancia de la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad auditiva.