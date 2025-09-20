sábado, septiembre 20, 2025
16.5 C
Nueve de Julio
sábado, septiembre 20, 2025
16.5 C
Nueve de Julio
Efemérides

Conmemoración del día del jubilado: Un legado histórico

El día del jubilado surgió a principios del siglo XX. Fue un 20 de septiembre de 1904, hace 117 años atrás, cuando se sancionó la Ley 4.349, conocida como la primera ley de jubilación, durante la presidencia de Julio Argentino Roca.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Hoy, 20 de septiembre, se celebra en Argentina el Día del Jubilado y la Jubilada. Esta fecha conmemora la sanción de la primera ley de jubilaciones en el país, que se remonta al 20 de septiembre de 1904, durante la presidencia de Julio Argentino Roca. La ley 4.349 estableció el sistema contributivo argentino y creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, que gestionaba los fondos y garantizaba las prestaciones para los empleados públicos que se retiraban. Para jubilarse en nuestro país, se requieren 30 años de aportes y una edad mínima de 65 años para hombres y 60 años para mujeres. Sin embargo, existen excepciones como la jubilación por discapacidad, que requiere 45 años con 20 años de aportes, la jubilación por edad avanzada, que se puede acceder a los 70 años con 10 años de aportes, y el retiro por invalidez, que no tiene edad mínima ni años de aportes específicos.

Actualmente, la jubilación mínima en Argentina es de $390.277,18, más un bono de $70.000. Sin embargo, los jubilados están reclamando aumentos y mejoras en sus haberes debido a la inflación y la devaluación.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5985

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR