Efemérides

Día del ordenanza: Un reconocimiento a la labor en las instituciones educativas

Esta celebración busca destacar la importancia de su rol en la comunidad educativa.

El Día del Ordenanza se celebra el 18 de septiembre. Esta fecha es un reconocimiento a la labor que desempeñan los ordenanzas en las instituciones educativas y otros ámbitos, quienes son fundamentales para mantener la limpieza y el orden. Los ordenanzas suelen ser responsables de tareas de limpieza y mantenimiento, como mantener las instalaciones limpias y ordenadas. También brindan apoyo administrativo colaborando con los docentes y directivos en tareas administrativas. Además, reciben a los estudiantes, sirven alimentos y bebidas, y brindan asistencia cuando sea necesario. Asimismo, se responsabilizan de la apertura y cierre de las instalaciones.

 

