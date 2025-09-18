Día del ordenanza: Un reconocimiento a la labor en las instituciones educativas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Día del Ordenanza se celebra el 18 de septiembre. Esta fecha es un reconocimiento a la labor que desempeñan los ordenanzas en las instituciones educativas y otros ámbitos, quienes son fundamentales para mantener la limpieza y el orden. Los ordenanzas suelen ser responsables de tareas de limpieza y mantenimiento, como mantener las instalaciones limpias y ordenadas. También brindan apoyo administrativo colaborando con los docentes y directivos en tareas administrativas. Además, reciben a los estudiantes, sirven alimentos y bebidas, y brindan asistencia cuando sea necesario. Asimismo, se responsabilizan de la apertura y cierre de las instalaciones.