Efemérides

Día mundial de la seguridad del paciente: Garantizando cuidado

Según la OMS, aproximadamente 143 millones de personas sufren daños por prácticas inseguras cada año, con un estimado de 2,6 millones de muertes atribuibles a errores en la atención médica.

El Día Mundial de la Seguridad del Paciente se celebra anualmente el 17 de septiembre. Este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dedica esta jornada a garantizar cuidados seguros para todos los recién nacidos y niños, especialmente desde el nacimiento hasta los nueve años, bajo el lema “¡La seguridad del paciente desde el comienzo!”. La OMS busca crear conciencia sobre los riesgos relacionados con la seguridad en la atención pediátrica y neonatal, y movilizar a gobiernos, organizaciones de atención de la salud y sociedad civil para implementar estrategias sostenibles que favorezcan la seguridad en la atención de los recién nacidos y los niños. También se busca empoderar a padres, cuidadores y niños para que participen activamente en la atención de la salud y fortalecer la investigación sobre la seguridad del paciente en la atención pediátrica y neonatal.

La seguridad del paciente pediátrico enfrenta desafíos como errores con la medicación y el diagnóstico, infecciones contraídas durante la atención, dificultades en la disponibilidad o acceso a equipamiento e insumos médicos, y señales de alerta no detectadas cuando el estado del niño empeora.

