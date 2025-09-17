miércoles, septiembre 17, 2025
15.6 C
Nueve de Julio
miércoles, septiembre 17, 2025
15.6 C
Nueve de Julio
Efemérides

Conmemoración del día del profesor: Un tributo a José Manuel Estrada

El día del profesor se celebra hoy martes 17 de septiembre para conmemorar a José Manuel Estada, un educador, escritor, periodista y político argentino que se destacó por su labor hace 155 años.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Día del Profesor en Argentina se celebra cada 17 de septiembre en honor a José Manuel Estrada, un destacado intelectual y defensor de la docencia durante el siglo XIX. Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires y falleció el 17 de septiembre de 1894 en Asunción, Paraguay. Fue un referente central en la educación y la vida pública argentina, conocido por sus escritos y trabajos en cargos públicos que promovían la difusión de la enseñanza para todos los ciudadanos. Entre sus frases destacadas se encuentran: “Ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser”. También afirmó que “Se educa cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia, integrados a una comunidad educativa”.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5982

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR