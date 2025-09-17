Conmemoración del día del profesor: Un tributo a José Manuel Estrada

- Advertisement -

El Día del Profesor en Argentina se celebra cada 17 de septiembre en honor a José Manuel Estrada, un destacado intelectual y defensor de la docencia durante el siglo XIX. Estrada nació el 13 de julio de 1842 en Buenos Aires y falleció el 17 de septiembre de 1894 en Asunción, Paraguay. Fue un referente central en la educación y la vida pública argentina, conocido por sus escritos y trabajos en cargos públicos que promovían la difusión de la enseñanza para todos los ciudadanos. Entre sus frases destacadas se encuentran: “Ser profesor es la elección de una forma de vida que se asume desde la labor diaria, las exigencias, la lucha, el agotamiento, la esperanza y la alegría de hacer lo que eligieron ser”. También afirmó que “Se educa cuando se fomenta la capacidad de pensar por cuenta propia, integrados a una comunidad educativa”.